Нужен прототип + копирайт

Всемпривет.

Необходимосоставить прототип для лэндинга с0 и написать для него копирайт по ТЗ, указанному ниже.

Срокна выполнение – до 7 дней, но те, кто готов сделать быстрее получают +100 к

шансу сработаться.

Вслучае успеха – обеспечу постоянным объемом заказов.

Есливам интересен этот заказ:

1) Внимательноизучите ТЗ и убедитесь, что вы справитесь

2) Присылайте ссылки на 3 своихлучших прототипа (именно по ним я буду судить о вашей квалификации)

3) Если вы считаете себя сильнымкопирайтером – еще ссылки на 3 лучших лэндинга, где вы сами писали тексты

P.S. Отклики без этих 3-х пунктоврассматриваться НЕ БУДУТ.

Спасибо.