Нарисовать логотип (Женский)

Необходимо нарисовать дизайн для экономической онлайн игры под готовый скрипт Оставляйте ваши работы буду выбирать общаться что надо все подробно опишу лично
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Нужен простенький логотип для сайта "Вебкам Студия" http://sohostudios.ru
Цена ?
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