Дизайн корпоративного сайта

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок309 просмотров
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Нужно разработать дизайн корпоративного сайта для студии коммерческой и свадебной видеосъемки.

Дизайн нужно разработать на основе предоставленного прототипа.

Список страниц:

1. Главная (первый экран с УТП и фоновым видео, преимущества компании, информация о компании)

2. Категория услуг 1 (список услуг, описание, примеры работ, цены)

3. Категория услуг 2 (структура аналогична категории услуг 1)

4. Контакты

5. Блог

6. Страница статьи

- всплывающая форма обратной связи

Дополнительно:

Макеты нужно сделать для сетки Bootstrap 4 и под 3 разрешения (320+,768+,1200+).

Также нужно подготовить отдельный файл с гайдлайнами:

  • используемые цвета
  • состояния элементов интерфейса
  • описание поведения/анимации если будет
  • стили заголовков и списков для страницы отдельной статьи
Макеты должны быть предоставлены в .sketch

Оцените, пожалуйста, стоимость и ориентировочные сроки.

Также напишите ваш процесс работы.

6 лет назад
Archi_FL
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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