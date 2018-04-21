Создать 6 слайдеров на сайт

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Нужно нарисовать 6 картинок в соответствии с тз

6 лет назад
guest_15242164991245
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
PlaceboNocebo
Екатерина 
22 годаЛатвия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Все сделано за один день, качеством полностью доволен. Спасибо исполнителю
Оплата в срок, четко поставлена задача, все прекрасно!