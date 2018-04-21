Создать 6 слайдеров на сайт

Необходимо разработать лендинг для нашего ресторана высокой кухни вместе с адаптивом, так же возможно понадобятся баннеры на буклеты. бюджет достаточно ограниченный. хотелось бы поработать с искренним и честным дизайнером обязательно приложите свои расценки и сроки!!! отправлю тз ...