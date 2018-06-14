Нужно переделать дизайн лэндинга icotraffic.ru, добавится еще 2 экрана. Прошу прислать примеры работ, сроки и стоимость. Надо будет сделать 1 экран к воскресенью.
НЕДОРОГО! Требуется нарисовать дизайн лендинга и внутренней сттраницы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет! Дизайнер ты нужен/а )
Необходимо составить прототип и нарисовать макет сайта сервисного центра компьютерной техники
Будет главная страница
Отдельная поломка
Частые вопросы
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Прошу прикладывать работы по прототипированию
Обсуждать задачу предлагаю в скайпе
Прошу указывать примерный бюджет
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