Современный и минималистичный дизайн сайтов
Основные принципы моей работе: вежливое общение, соблюдение сроков, качество итогового результата и адекватная цена.
🤝 Условия сотрудничества
Работаю по предоплате или через «Безопасную сделку» на бирже Weblancer.
Почему выгодно заказывать именно у меня?
- помогу составить техническое заданию (ТЗ);
- перед началом работы предоставляю прототип;
- «рассказываю дизайн» – объясняю свои решения с профессиональной точки зрения;
- предоставляю приятный бонус (если работаем впервые) или скидку (если вы постоянный клиент)
Бесплатные правки
Правки в рамках задания делаю бесплатно, пока вы не будете довольны :)
🤝 Я верну предоплату
В случае, если результат моей работы Вас не устроит и никакими правками это не исправить я верну предоплату.
✉ Контакты
Telegram: https://t.me/freeshinee
Skype: stas-ol
Email: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$160
10 баллов
3 года назад
WordPress
В целом сотрудничеством остался доволен. Немного выбились из сроков, но Максим изначально предупредил, что будет дольше. Рекомендую.
Ответный отзыв
С Владимиром комфортно и приятно работать. Очень порядочный заказчик. Задание, обратная связь, оплата - все на высоте!) Мои рекомендации и сам ещё с удовольствием поработаю)
$250
10 баллов
3 года назад
Figma
Однозначно рекомендую Максима для реалізації будь-якого по складності дизайну сайта.
Ответный отзыв
З Олександром працюю не перший раз і як завжди тільки позитивні емоції від співпраці. Детальне ТЗ, обговорення проекту по ходу роботу, швидка оплата - головні переваги роботи з Олександром. Дякую за цікавий проект. До нових зустрічей)
$195
10 баллов
3 года назад
Заказывал дизайн, получилось очень красиво, современно, функционально и удобно. Максим расписал как и что должно работать. (за это отдельное спасибо). Отличный результат за небольшие деньги.
Ответный отзыв
Заказчик ответственно подошел к созданию задания, всегда был на связи, быстро все оплатил) Приятно работать с хорошими людьми) Мои рекомендации!
$130
10 баллов
3 года назад
Всё хорошо, можно повторно сотрудничать
Ответный отзыв
Отличный заказчик с четким заданием и пониманием процессов разработки) Также надеюсь на повторное сотрудничество, но уже с использованием программы Figma :) Мои рекомендации!)
$75
10 баллов
3 года назад
Все хорошо. Быстро и вовремя. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Стас предоставил понятное задание, всегда был на связи. Сразу видно заинтересованность со стороны заказчика) Оплата как по часами) Только положительные эмоции от сотрудничества)
Дизайн сайтов
61 отзыв
$8/час
от $8от 1 часа
#105
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$8/час
от $8от 1 дня
#222