Современный и минималистичный дизайн сайтов

Основные принципы моей работе: вежливое общение, соблюдение сроков, качество итогового результата и адекватная цена.

🤝 Условия сотрудничества

Работаю по предоплате или через «Безопасную сделку» на бирже Weblancer.

 Почему выгодно заказывать именно у меня?

помогу составить техническое заданию (ТЗ);

перед началом работы предоставляю прототип;

«рассказываю дизайн» – объясняю свои решения с профессиональной точки зрения;

предоставляю приятный бонус (если работаем впервые) или скидку (если вы постоянный клиент)

 Бесплатные правки

Правки в рамках задания делаю бесплатно, пока вы не будете довольны :)

🤝 Я верну предоплату

В случае, если результат моей работы Вас не устроит и никакими правками это не исправить я верну предоплату.

✉ Контакты

Telegram: https://t.me/freeshinee

Skype: stas-ol

Email: [email protected]