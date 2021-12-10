rumpil

Максим Сташевский rumpil

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
Современный и минималистичный дизайн сайтов

Основные принципы моей работе: вежливое общение, соблюдение сроков, качество итогового результата и адекватная цена.

🤝 Условия сотрудничества

Работаю по предоплате или через «Безопасную сделку» на бирже Weblancer.

 Почему выгодно заказывать именно у меня?

  • помогу составить техническое заданию (ТЗ);
  • перед началом работы предоставляю прототип;
  • «рассказываю дизайн» – объясняю свои решения с профессиональной точки зрения;
  • предоставляю приятный бонус (если работаем впервые) или скидку (если вы постоянный клиент)

 Бесплатные правки

Правки в рамках задания делаю бесплатно, пока вы не будете довольны :)

🤝 Я верну предоплату

В случае, если результат моей работы Вас не устроит и никакими правками это не исправить я верну предоплату.

✉ Контакты

Telegram: https://t.me/freeshinee

Skype: stas-ol

Email: [email protected]

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Отзывы заказчиков

Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$160
10 баллов
3 года назад
Редизайн сайта на вордпресс
WordPress
В целом сотрудничеством остался доволен. Немного выбились из сроков, но Максим изначально предупредил, что будет дольше. Рекомендую.
С Владимиром комфортно и приятно работать. Очень порядочный заказчик. Задание, обратная связь, оплата - все на высоте!) Мои рекомендации и сам ещё с удовольствием поработаю)
Ответный отзыв
advisor
44 года
19 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$250
10 баллов
3 года назад
Дизайн корпоративного сайта
Figma
Однозначно рекомендую Максима для реалізації будь-якого по складності дизайну сайта.
З Олександром працюю не перший раз і як завжди тільки позитивні емоції від співпраці. Детальне ТЗ, обговорення проекту по ходу роботу, швидка оплата - головні переваги роботи з Олександром. Дякую за цікавий проект. До нових зустрічей)
Ответный отзыв
guest_16420049355656
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$195
10 баллов
3 года назад
Разработать дизайн сайта с рейтингами техники
Заказывал дизайн, получилось очень красиво, современно, функционально и удобно. Максим расписал как и что должно работать. (за это отдельное спасибо). Отличный результат за небольшие деньги.
Заказчик ответственно подошел к созданию задания, всегда был на связи, быстро все оплатил) Приятно работать с хорошими людьми) Мои рекомендации!
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Yev62
47 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$130
10 баллов
3 года назад
Дорисовать внутреннюю страницу и мобильную версию
Всё хорошо, можно повторно сотрудничать
Отличный заказчик с четким заданием и пониманием процессов разработки) Также надеюсь на повторное сотрудничество, но уже с использованием программы Figma :) Мои рекомендации!)
Ответный отзыв
stas_du
47 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$75
10 баллов
3 года назад
Дизайн главной страницы портала для партнеров. очень срочно.
Все хорошо. Быстро и вовремя. Спасибо за работу!
Стас предоставил понятное задание, всегда был на связи. Сразу видно заинтересованность со стороны заказчика) Оплата как по часами) Только положительные эмоции от сотрудничества)
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Дизайн сайтов
61 отзыв
$8/час
от $8от 1 часа
#105
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$8/час
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