Редизайн сайта на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок488 просмотров

Есть сайт созданный и работающий на движке WordPress

https://защитибренд.рф

На сайте адаптивная верстка. Но дизайн совершенно не устраивает, юзабилити на нуле.

Хочется сделать все удобнее, проще и понятнее.

По бюджету хочется услышать предложения и увидеть примеры работ.

Интересует именно адаптивный дизайн. Верстку можно как вашими силами, так и моими.

WordPress
3 года назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

rumpil
27 лет
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
3 года назад
$160
7 дней
Escrow
В целом сотрудничеством остался доволен. Немного выбились из сроков, но Максим изначально предупредил, что будет дольше. Рекомендую.
С Владимиром комфортно и приятно работать. Очень порядочный заказчик. Задание, обратная связь, оплата - все на высоте!) Мои рекомендации и сам ещё с удовольствием поработаю)

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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