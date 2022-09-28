Есть сайт созданный и работающий на движке WordPress

https://защитибренд.рф

На сайте адаптивная верстка. Но дизайн совершенно не устраивает, юзабилити на нуле.

Хочется сделать все удобнее, проще и понятнее.

По бюджету хочется услышать предложения и увидеть примеры работ.

Интересует именно адаптивный дизайн. Верстку можно как вашими силами, так и моими.