Требуется разработка дизайна лендинга для блога с учетом предоставленного технического задания. Все детали и требования будут обсуждены в личной переписке.
Редизайн сайта на вордпресс
Есть сайт созданный и работающий на движке WordPress
На сайте адаптивная верстка. Но дизайн совершенно не устраивает, юзабилити на нуле.
Хочется сделать все удобнее, проще и понятнее.
По бюджету хочется услышать предложения и увидеть примеры работ.
Интересует именно адаптивный дизайн. Верстку можно как вашими силами, так и моими.
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