Нужен Дизайн Сайта - Лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт55 заявок697 просмотров

ТЗ скину в личку. Я занимаюсь блогом и для некоторых моих услуг нужен сайт. Все остальное в личке.

3 года назад
avinir
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
3 года назад
$50
3 дня
Escrow
ТОП-10
Дизайн сайтов

Заявки фрилансеров

Егор
 
31 год
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Был
5 месяцев назад
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Лолита
 
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Евгений
 
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6 часов назад
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Ирина
 
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5 месяцев назад
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Артём
 
35 лет
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Был
2 года назад
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Алина
 
23 года
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2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
25 лет
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Мадина
 
23 года
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Алексей
 
32 года
3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
Алеся
 
25 лет
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2 года назад
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Алена
 
29 лет
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Мария
 
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Сергей
 
23 года
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24 года
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3 года назад
Александра
 
25 лет
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9 месяцев назад
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Илья
 
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Олег
 
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Дарья
 
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20 лет
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Александра
 
27 лет
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Анастасия
 
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Рома
 
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3 года в сервисе
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Дизайн сайтов
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3 года назад
Данило
 
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3 года назад
Наталья
 
30 лет
4 года в сервисе
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21 день назад
1 отзыв
3 года назад
Вадим
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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3 года назад
Надежда
 
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Яна
 
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Роман 
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Павел
 
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