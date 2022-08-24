Дизайн сайта по приему макулатуры

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Завершен2 заявки152 просмотра

Необходим крутой дизайн для сайта по приему макулатуры.

Прототип

https://www.figma.com/file/rjyOwa4IszU0GEsyH2X9pA/Untitled?node-id=0%3A1

Node.js
3 года назад
YrikkirY
Юрий 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$380
7 дней
Как всегда все отлично сделано. Отличный дизайнер с хорошим подходом к работе.
Спасибо за постоянные интересные проекты! приятно работать с хорошими людьми! ☀️

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
42 отзыва
3 года назад
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