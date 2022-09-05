Редизайн сайта и мобильного приложения

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок565 просмотров

Для сайта и мобильного приложения (первые 4 страницы) , ссылка в приложении, требуется классный, стильный редизайн.

1 страница - главная страница 

2 страница - карточка товара

3 страница - страница внутри категории

4 страница  - страница личного кабинета. 

Ссылки на мобильное приложение в футере.

ВАЖНО: Нужен дизайнер, кто будет работать до полного финального утверждения клиентом.

Который онлайн не менее 7 часов в сутки.

И сможет предоставить первый вариант главной страницы сайта и главного экрана не позднее завтрашнего вечера.

До вечера 24.08. предоставить дизайн главной страницы сайта и мобильного приложения.

Сроки - 5 раб. дней (до 29.08).

Прошу прикладывать похожие работы.

Возможна работа по безопасной сделке.

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a-luxkz
Иван 
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Juicy-ART
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