Редизайн сайта и мобильного приложения

Для сайта и мобильного приложения (первые 4 страницы) , ссылка в приложении, требуется классный, стильный редизайн.

1 страница - главная страница

2 страница - карточка товара

3 страница - страница внутри категории

4 страница - страница личного кабинета.

Ссылки на мобильное приложение в футере.

ВАЖНО: Нужен дизайнер, кто будет работать до полного финального утверждения клиентом.

Который онлайн не менее 7 часов в сутки.

И сможет предоставить первый вариант главной страницы сайта и главного экрана не позднее завтрашнего вечера.

До вечера 24.08. предоставить дизайн главной страницы сайта и мобильного приложения.

Сроки - 5 раб. дней (до 29.08).

Прошу прикладывать похожие работы.

Возможна работа по безопасной сделке.