Шапка профиля для ютуб

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок595 просмотров

Ищу человека, который сделает мне шапку профиля Ютуб. Готова на дальнейшее сотрудничество если меня все устроит. (Работы у меня достаточно много, для фш мастеров с хорошим вкусом подойдёт)

Темы: психология, эзотерика, астрология.

Если ты помимо ФШ разбираешься в трендах, то тебе точно ко мне! Исключительно молодых и перспективных! Опыт меня мало интересует, я уверенна именно ты сделаешь мне пушку ♥️

3 года назад
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