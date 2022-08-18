Ищу человека, который сделает мне шапку профиля Ютуб. Готова на дальнейшее сотрудничество если меня все устроит. (Работы у меня достаточно много, для фш мастеров с хорошим вкусом подойдёт)

Темы: психология, эзотерика, астрология.

Если ты помимо ФШ разбираешься в трендах, то тебе точно ко мне! Исключительно молодых и перспективных! Опыт меня мало интересует, я уверенна именно ты сделаешь мне пушку ♥️