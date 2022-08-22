Работаем уже не первый раз и снова подчеркну ценные навыки Виталия: исполнительность, высокий профессионализм, оперативность в решени задач и крутой подход к работе! Одно удовольствие работать с таким профессионалом! Дизайн проекта получился клевым, свежим и современным. Очень рад :) Очень рекомендую к сотрудничеству. Уверен, что поработаем еще не раз. Большое спасибо!)