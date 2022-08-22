Дизайн многостраничного сайта компании инвестиций

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок234 просмотра

Нужен дизайн главной страницы и дизайн внутренних страниц (8-10шт). А так же дизайн личного кабинета, примерно на 8 вкладок. Тематика инвестиции в агробизнес. Подробнее в тг

3 года назад
Dv1zhok
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
3 года назад
$1050
15 дней
Escrow
Работаем уже не первый раз и снова подчеркну ценные навыки Виталия: исполнительность, высокий профессионализм, оперативность в решени задач и крутой подход к работе! Одно удовольствие работать с таким профессионалом! Дизайн проекта получился клевым, свежим и современным. Очень рад :) Очень рекомендую к сотрудничеству. Уверен, что поработаем еще не раз. Большое спасибо!)
Андрей замечательный заказчик. Сотрудничаем второй раз - все на высшем уровне ! Спасибо за интересные проекты, буду действительно рад помочь ещё.

Заявки фрилансеров

Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад
Диана
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Денис
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
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