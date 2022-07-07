Дизайн посадочной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт42 заявки778 просмотров

Добрый день. В прикрепленном файле текст https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yQJoSy08G6LyOQhgA1bvN_Fv4psg0ohPnaf6_9aPJRk/edit?usp=sharing , нужно из него в соответствии с фирменным стилем сделать дизайн лендинга, который бы выделялся и запоминался. Прошу обозначить сколько это ожет стоить и показать свои работы по лендинг-дизайну.

3 года назад
jmaz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Заявки фрилансеров

Александра
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Карина
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Егор
 
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
43 отзыва
3 года назад
Мила
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
3 года назад
Артём
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Алина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Сергей
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
48 отзывов
3 года назад
Анна
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Адриан
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Лев
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 отзыва
3 года назад
Натали
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Татьяна
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Максим
 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
3 года назад
Карина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Антон
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 отзыва
3 года назад
Ксения
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Алена
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 отзывов
3 года назад
Анастасия
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Геворг
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Евгения
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Диана
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Олеся
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Роберт
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
3 года назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
180 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Ибрахим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Наталия
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
5 дней назад
5 отзывов
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Василий
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад
188 отзывов
3 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
42 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Максим
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Владислав
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Александр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Сабанов
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
168 отзывов
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Максим
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн главной страницы блога

    Требуется редизайн главной страницы блога. Ожидается смена структуры, акцент на типографику. Проект будет выполнен в Figma. Для начала работы предоставьте портфолио с кейсами. После согласования главной страницы будут обсуждаться внутренние страницы. Готовьтесь к возможным правкам по пожеланиям клиента.

    Figma
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Изменить дизайн презентации

    Требуется изменить дизайн презентации на 11 листах. Необходимо объединить текущий дизайн и создать текст вместо картинок, чтобы его можно было легко редактировать. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дорисовать адаптив

    $15

    Необходима доработка адаптивной версии существующего дизайна лендинга в Figma. Макет предоставлен. Бюджет на выполнение задачи составляет 500 грн.

    Figma
    Дизайн сайтов8 заявок
    Завершен
    3 года назад

  • Дизай сайта

    Требуется разработать шапку логотипа и общий стиль сайта для Wealth, Inc., работающей в сфере рисковых инвестиций в крипто-активы. Дизайн должен быть строгим, подчеркивающим атмосферу дохода без уплаты налогов и гарантией тайны операций. Основные разделы: Главная, Инвестиционная стратегия, Калькулятор инвестиций, Команда, Центр инвесторов, FAQ. Укажите стоимость разработки.

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно создать две) картинки под упаковку товара.

    Требуется разработать две картинки для упаковки масла для роста бороды: одна фронтальная, другая для боковой части коробки. Фон должен соответствовать предоставленному примеру, а боковая картинка должна включать ножницы, тример и расческу. Оставить место для надписей и названия бренда.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн простого сайта из 5-ти блоков

    $25

    Необходимо разработать дизайн сайта из 5 блоков на платформах Tilda или LP Generator. Опыт в дизайне обязателен, но работа с платформами не требуется. В качестве тестового задания нужно создать дизайн первого блока по предоставленному прототипу с добавлением видео. Ответ должен начинаться с фразы: 'Прочел ваше задание.'

    Tilda
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать страницы сайта для игры World of tanks

    Требуется доработка страниц сайта для игры World of Tanks. Необходимо реализовать колесо фортуны с 5 слотами, содержащими различные бонусы. Также требуется создание мини-игр и графики для выигрышей. Ожидается качественная проработка дизайна и функционала, включая уведомления о полученных призах.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн главной страницы сайта для верстальщика

    Требуется разработать дизайн главной страницы сайта в формате PSD для верстальщика. Стиль должен быть ярким и агрессивным, аналогичным указанному сайту, но с уникальным подходом. Некоторые изображения и текст будут предоставлены. Необходимо предоставить примеры предыдущих работ для оценки стиля.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать адаптивный дизайн всех страниц сайта

    Требуется разработать адаптивный дизайн всех страниц сайта с темной цветовой темой. Обеспечить корректное отображение на различных устройствах. Доступ к сайту предоставлен через тестовые аккаунты. Учтите, что два пользователя не могут входить с одного логина одновременно.

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать дизайн страницы (карточки товара)

    Требуется разработать дизайн страницы для карточки товара сайта. Основное внимание уделите визуальной привлекательности и удобству использования. Подробное техническое задание предоставляется.

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад