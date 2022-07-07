Дизайн посадочной страницы

Добрый день. В прикрепленном файле текст https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yQJoSy08G6LyOQhgA1bvN_Fv4psg0ohPnaf6_9aPJRk/edit?usp=sharing , нужно из него в соответствии с фирменным стилем сделать дизайн лендинга, который бы выделялся и запоминался. Прошу обозначить сколько это ожет стоить и показать свои работы по лендинг-дизайну.