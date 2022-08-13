Создать адаптивный дизайн всех страниц сайта

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Закрыт10 заявок419 просмотров

Здравствуйте. Есть сайт - https://www.cvs.one/

Нужен адаптивный(корректное отображение на всех размерах дисплея) дизайн всех страниц сайта. Цветовая тема - темная.

Для того, чтоб вы могли увидеть все элементы страницы я зарегистрировал несколько тестовых аккаунтов. Логины аккаунтов будут в прикрепленном скриншоте. Пароль - "a".

Согласно правилам безопасности сайта, два пользователя не могут пользоваться сайтом одновременно с одного логина, поэтому если вас выбило на страницу логина - значит кто-то зашел под этой связкой "логин-пароль".

Вы также можете самостоятельно зарегистрироваться, указав любую несуществующую почту, подтверждение по почте не требуется. В качестве пароля можете указать одну букву. На главной странице сайта после выбора любой пары из списка, в настройках значение столбца "Exact Value" замените на один.

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