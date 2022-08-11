Дизайн лендинга по готовому прототипу с адаптацией

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок877 просмотров

Прототип: https://s874978.lpmotortest.com/

Примеры сайтов:

https://rovnye-steny.ru/

https://petrostroyrus.ru/

https://regamma.ru/mehannizirovannaya-shtukaturka-sten/

Приступить желательно 12

Готовность желательно 16-18

3 года назад
Mezentsev66
Олег 
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Заявки фрилансеров

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