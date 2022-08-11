Требуется разработать дизайн многостраничного сайта с акцентом на удобство и современный стиль. Ожидается высокий уровень профессионализма и креативности в подходе к веб-дизайну.
Дизайн лендинга по готовому прототипу с адаптацией
Прототип: https://s874978.lpmotortest.com/
Примеры сайтов:
https://regamma.ru/mehannizirovannaya-shtukaturka-sten/
Приступить желательно 12
Готовность желательно 16-18
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется редактирование сайта на платформе Tilda. Необходимо создать изображения согласно техническому заданию и разместить их на сайте. Ознакомьтесь с проектом и выполните необходимые изменения для улучшения дизайна.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно оформити меню для бару у вигляді односторінкового сайту, доступного через Qr код. Важливо забезпечити можливість подальшого редагування цін. Приклад готового меню надається.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим опытный UX/UI дизайнер для разработки современного дизайна сайта. Имеется проект из 7 экранов и техническое задание. Задача включает создание привлекательного и удобного интерфейса с учетом пользовательского опыта.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт3 года назад