Требуется отрисовать дизайн сайта fabryka24.online в формате PSD, улучшив его визуальное оформление. Необходимо подготовить 5 размеров под Bootstrap для главной страницы, страницы категории и карточки товара с несколькими вариантами хедеров. Ожидается оперативность в выполнении задачи. Укажите цену за блок или страницу и предоставьте примеры работ.
Оформлення меню на сайт для Qr коду
Ось приклад готового меню https://gardenrestomenu.webflow.io/
Прикріпляю в якому форматі є меню у мене. (Лише бар, є повне)
Треба це все оформити на одностраннічнік, щоб відкривати по Qr коду.
Притому, щоб далі мали змогу міняти ціни.
Заявки фрилансеров
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