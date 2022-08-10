Оформлення меню на сайт для Qr коду

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок495 просмотров

Ось приклад готового меню https://gardenrestomenu.webflow.io/

Прикріпляю в якому форматі є меню у мене. (Лише бар, є повне)

Треба це все оформити на одностраннічнік, щоб відкривати по Qr коду.

Притому, щоб далі мали змогу міняти ціни.

3 года назад
guest_16601302243374
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Катерина
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Виктория
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Виктория
 
22 года
4 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Никита
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артем
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Іван
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
42 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Мария
 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Алина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Илья
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
3 года назад
Володимир
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Отрисовать дизайн сайта в psd

    Требуется отрисовать дизайн сайта fabryka24.online в формате PSD, улучшив его визуальное оформление. Необходимо подготовить 5 размеров под Bootstrap для главной страницы, страницы категории и карточки товара с несколькими вариантами хедеров. Ожидается оперативность в выполнении задачи. Укажите цену за блок или страницу и предоставьте примеры работ.

    BootstrapTilda
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо разработать дизайн сайта

    Необходим опытный UX/UI дизайнер для разработки современного дизайна сайта. Имеется проект из 7 экранов и техническое задание. Задача включает создание привлекательного и удобного интерфейса с учетом пользовательского опыта.

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно доработать дизайн приложения.

    $85

    Необходимо доработать дизайн приложения, придерживаясь светлой темы и текущего стиля. Требуется создать варфреймы для уточнения работы, а также доработать экраны слева. Предоставьте предварительные варфреймы и завершите оформление в светлой теме согласно уже имеющимся материалам.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайнер сайта

    Требуется провести обследование существующего дизайна сайта commsoft.ru с фокусом на UI/UX. Необходимо выявить недостатки в текстах, цветах и шрифтах, а также разработать изображения для атрибутов товаров, включая срок действия и платформы (Windows, macOS, Linux). Картинки должны быть качественными и легкими, с учетом общего стиля сайта.

    Linux
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    3 года назад