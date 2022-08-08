Отрисовать дизайн сайта в psd

Есть сайт на тильде. fabryka24.online

Нужно отрисовать его в фотошопе, поменяв дизайн в лучшую сторону, в 5 размерах (под бутстрап).

От Вас цена за блок дизайна или за страницу.

+ примеры работ

Какие страницы будут

главная

страница категории (2-3 варианта хедера с утп)

страница карточки товара (2-3 варианта хедера с утп)

контакты

Работать нужно будет быстро. Если у вас в работе еще какие то проекты, которые занимают большую часть времени, просьба не откликаться.