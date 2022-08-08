Отрисовать дизайн сайта в psd

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок731 просмотр

Есть сайт на тильде. fabryka24.online

Нужно отрисовать его в фотошопе, поменяв дизайн в лучшую сторону, в 5 размерах (под бутстрап).

От Вас цена за блок дизайна или за страницу.

+ примеры работ

Какие страницы будут

главная

страница категории (2-3 варианта хедера с утп)

страница карточки товара (2-3 варианта хедера с утп)

контакты

Работать нужно будет быстро. Если у вас в работе еще какие то проекты, которые занимают большую часть времени, просьба не откликаться.

BootstrapTilda
3 года назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Максим
 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
3 года назад
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Геворг
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Дарья
 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
54 отзыва
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Валерия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
15 минут назад
27 отзывов
3 года назад
Антон
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Денис
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
21 час назад
140 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
130 отзывов
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Андрей
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработка адаптивного дизайна для сайта услуг

    Требуется создать адаптивный дизайн для сайта услуг в области металлообработки. Необходимо разработать главную страницу, страницу услуги, контакты и калькулятор услуг. Также требуются мелкие правки на втором сайте, включая изменение положения фильтра и добавление блока 'вопрос-ответ'. Укажите ориентировочную стоимость и сроки выполнения.

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Переделать сайт на тильде

    Необходимо создать новый современный дизайн для сайта на Тильде и переделать все страницы в едином стиле. Проект должен предусматривать возможность редактирования и администрирования в конструкторе Тильды. Присылайте примеры своих лучших работ для оценки.

    Tilda
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать дизайн на тильде

    Необходимо доработать дизайн сайта для литейной мастерской, производящей адресные таблички и почтовые ящики. Задача — создать гармоничный и уникальный стиль, проработать шрифты, визуально разделить блоки, улучшить элементы взаимодействия и адаптировать сайт для дальнейшей SEO-оптимизации. Требуется внимание к деталям, использование светлых фонов и создание отдельных страниц для каталога.

    Tilda
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заменить рус. текст на изображении на укр./англ.

    Необходимо заменить русский текст на изображении на украинский и английский языки. Предоставлены исходные файлы в формате png, svg, jpg и pdf. Работа требует аккуратности и внимательности к деталям.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать дизайн лендинга

    Необходимо разработать дизайн лендинга для ветеринарной клиники с доработкой предоставленной структуры. Все детали будут обсуждены с исполнителем. Ожидаются предложения по цене.

    Дизайн сайтов128 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Простой ледлинг для магазина детских игрушек

    Требуется разработка дизайна для сайта магазина детских игрушек. Необходимо создать 5-6 страниц и доработать имеющуюся структуру. Бюджет ограничен, укажите свою цену для рассмотрения варианта.

    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта

    Требуется разработать дизайн сайта, учитывая все детали проекта. Ожидается профессиональный подход и креативные решения. Все подробности будут предоставлены исполнителю.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Розробити особистий кабінет для mobile та desktop версії сайту.

    Завдання полягає у доопрацюванні дизайну лендінга - створення особистого кабінету для мобільних та десктопних версій. Необхідно додати кнопку 'Sign in', сторінку авторизації, розділи для профілю, поліси, звернення, FAQ та інші функції. Усі елементи дизайну мають відповідати наявному стилю сайту.

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн небольшого веб-сайта

    Требуется разработка дизайна небольшого веб-сайта с функционалом, аналогичным ПродактХанту. Включает ленту постов, профили пользователей и проектов, страницу поста с обсуждениями и возможность публикации постов. Необходимы веб и мобильные версии.

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    3 года назад