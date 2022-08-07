Требуется разработка дизайна для сайта магазина детских игрушек. Необходимо создать 5-6 страниц и доработать имеющуюся структуру. Бюджет ограничен, укажите свою цену для рассмотрения варианта.
Создать дизайн лендинга
Здравствуйте! Требуется сделать лендинг для ветеринарной клиники. Есть примерная структура, но нужно доработать. Все подробности исполнителю. Пишите свою цену, всех рассмотрим)
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