Создать дизайн лендинга

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Закрыт128 заявок1407 просмотров

Здравствуйте! Требуется сделать лендинг для ветеринарной клиники. Есть примерная структура, но нужно доработать. Все подробности исполнителю. Пишите свою цену, всех рассмотрим)

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