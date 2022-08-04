Требуется отрисовать лендинг по указанному прототипу с адаптивным дизайном для десктопа и мобильных устройств. Необходимо включить форму авторизации. Срок выполнения - 2-3 дня. Каждый день требуется отчет о проделанной работе. Срыв сроков не приемлем.
Нарисовать дизайн сайта
Здравствуйте, необходимо в программе figma нарисовать дизайн для интернет магазина по продаже аккаунтов различных игр. Приблизительно 5-6 страниц. Техническое задание отсутствует, могу заполнить бриф. Бюджет не большой, оплата поэтапная
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