Нарисовать дизайн сайта

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Закрыт48 заявок817 просмотров

Здравствуйте, необходимо в программе figma нарисовать дизайн для интернет магазина по продаже аккаунтов различных игр. Приблизительно 5-6 страниц. Техническое задание отсутствует, могу заполнить бриф. Бюджет не большой, оплата поэтапная

Figma
3 года назад
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