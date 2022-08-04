Разработка дизайна для сайта услуг (металлообработка)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт40 заявок517 просмотров

Требуется разработка адаптивного дизайна для сайта услуг (металлообработка)

Требуются следующие страницы:

Главная, страница услуги, контакты, калькулятор услуг

и мелкие правки на внутреннией каталога второго сайта

(изменение положения фильтра с вертикального на горизонтальный, добавить блок вопрос ответ, кнопка обратного звонка)

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