Требуется разработка сайта-визитки с фронтендом на React и бэкендом на Битриксе. Сайт должен включать ~10 статичных страниц, ленту новостей, форму обратной связи, ссылки на партнеров и 3D-тур. Дизайн и верстка должны быть адаптивными и соответствовать ui-киту. Необходима интеграция Яндекс.Метрики и Google Analytics. Админка должна позволять редактировать страницы и SEO-информацию. Оценка Lighthouse не ниже 70.