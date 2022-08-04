Требуется доработать простое горизонтальное меню, добавив выпадающие пункты. Также необходимо адаптировать дизайн для улучшения пользовательского опыта. Ожидается, что работа будет выполнена с учетом современных стандартов веб-дизайна.
Разработка дизайна для сайта услуг (металлообработка)
Требуется разработка адаптивного дизайна для сайта услуг (металлообработка)
Требуются следующие страницы:
Главная, страница услуги, контакты, калькулятор услуг
и мелкие правки на внутреннией каталога второго сайта
(изменение положения фильтра с вертикального на горизонтальный, добавить блок вопрос ответ, кнопка обратного звонка)
В заявке укажите примерную стоимость и сроки работ
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