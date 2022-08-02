Ищем дизайнера для постоянных заказов, примью YouTube, посты Telegram

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Закрыт34 заявки685 просмотров

Добрый день

  • Ищем дизайнера с качественными работами
  • Интересует сотрудничество на постоянной основе
  • ﻿Немаловажный фактор, адекватный прайс за работы
  • 70% заказов превью для YouTube канала
  • 20% посты Telegram
  • 10% посты Intagram
  • Тематика: Крипта, NFT
Большая просьба пишите ваши контакты для связи, ник в Telegram
NFT
3 года назад
marina_manager
Захарова 
37 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Степан
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михайло
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Олеся
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дима
 
32 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Виталий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Диана
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Полина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Диля
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Владислав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Катерина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
5 дней назад
6 отзывов
3 года назад
Діана
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Виктория
 
22 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
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Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 минут назад
15 отзывов(-1)
3 года назад
Сурнина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Дмитро
 
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3 года в сервисе
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Ангелина
 
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Анна
 
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Никита
 
27 лет
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3 года назад
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