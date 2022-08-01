Ищу дизайнера на доработку макета сайта, улучшение текущего дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт47 заявок634 просмотра

Макет и примеры дизайна который я хочу

+ Доработать остальные блоки сайта, и улучшить готовые блоки сайта, на Figma, пришлю в лс

+ Доработать страницу Категории

+ Создать страницу About Us and Contact Us

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Figma
3 года назад
kreo_pro
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