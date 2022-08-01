Необходим дизайн интернет-магазина для клиники, который будет соответствовать существующему сайту. Все необходимые материалы, включая техническое задание и фирменный стиль, предоставлены для работы.
Ищу дизайнера на доработку макета сайта, улучшение текущего дизайна
Макет и примеры дизайна который я хочу
+ Доработать остальные блоки сайта, и улучшить готовые блоки сайта, на Figma, пришлю в лс
+ Доработать страницу Категории
+ Создать страницу About Us and Contact Us
Разработать за 1-3 дней, максимум 5 дней
Пришлите свой логин Телеграмм
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