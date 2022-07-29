Требуется редизайн сайта f-trade.online с созданием дизайна для десктопной и мобильной версий в Figma. Необходимо также проработать две поп-ап формы: одну для регистрации и вторую для подтверждения смс после заполнения данных. Ссылка на оригинал сайта предоставлена для ознакомления.
Правки дизайн сайта
Нужно внести ряд правок на главную и внутренние страницы существующегося интернет магазина и подобрать и сделать фото и иконки к каждой категории каталога
подробности в тг
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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