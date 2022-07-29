Правки дизайн сайта

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Завершен2 заявки152 просмотра

Нужно внести ряд правок на главную и внутренние страницы существующегося интернет магазина и подобрать и сделать фото и иконки к каждой категории каталога

подробности в тг

3 года назад
guest_16434749119687
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
3 года назад
$100
3 дня
Escrow
Виталий ответственно подходит к ТЗ , поправил частично иконки и фото на сайте , работа небольшая , но точечная , требует определённых усилий. Результатом доволен , рекомендую и сам продолжу сотрудничество .
Сотрудничеством с Денисом полностью доволен! Прекрасный заказчик и хороший человек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
12 часов назад
168 отзывов
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов

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