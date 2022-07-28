Требуется редизайн сайта Medikslab с сохранением прежней структуры. Необходимо придать современности и солидности макету для всех страниц. Имеется макет в Figma. Ожидаются конкретные решения по улучшению, отклики без опыта не рассматриваются. Портфолио обязательно.
Сделать редизайн сайта одностраничника
Нужно сделать редизайн сайта одностраничника f-trade.online. Сайт-оригинал принадлежит нам.
- необходим дизайн для десктопа и для мобильного (320 px) в фигме
- кроме главной страницы есть две поп-ап формы (одна с формой регистрации, появляется после нажатия на кнопку действия, вторая - с подтверждением смс, появляется после заполнения данных в форме регистрации)
Заявки фрилансеров
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