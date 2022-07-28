Нужно сделать редизайн сайта одностраничника f-trade.online. Сайт-оригинал принадлежит нам.

- необходим дизайн для десктопа и для мобильного (320 px) в фигме

- кроме главной страницы есть две поп-ап формы (одна с формой регистрации, появляется после нажатия на кнопку действия, вторая - с подтверждением смс, появляется после заполнения данных в форме регистрации)

Ссылка https://shrlink.top/tHVGz8syN13vlDf