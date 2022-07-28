Требуется помощь с доработкой сайта на тему строительства. Необходимо заменить фотографии, устранить ошибки, выровнять текст и удалить ненужные элементы. Предусмотрено вознаграждение за качественное выполнение и возможность дальнейшего сотрудничества.
Редизайн сайта
Требуется редизайн сайта https://medikslab.ru/
Структуру оставляем прежней. Нужно придать современности и солидности макету для всех страниц.
Макет есть в фигме.
С бюджетом договоримся.
Нужны конкретные решения по улучшению. Если нет опыта - не стоит откликаться.
Рассматриваем все портфолио.
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