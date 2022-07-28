Редизайн сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт74 заявки1173 просмотра

Требуется редизайн сайта https://medikslab.ru/

Структуру оставляем прежней. Нужно придать современности и солидности макету для всех страниц.

Макет есть в фигме.

С бюджетом договоримся.

Нужны конкретные решения по улучшению. Если нет опыта - не стоит откликаться.

Рассматриваем все портфолио.

Figma
3 года назад
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Заявки фрилансеров

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