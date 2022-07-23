Лендинг на html

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок745 просмотров

Добрый день, ищу дизайнера - верстальщика в одном лице, только из Украины.

Нужно придумать, нарисовать и сверстать ленднинг под товарку. Без конструкторов, без движка, html, css, php, javascript.  Я даю рабочий бэкэнд как шаблон, контент на товар (фото, видео), текст описания и характеристики товара - остальное за вами. Все сайты только под мобильные устройства, ради скорости загрузки, проверяем на pagespeed

Вот примеры сайтов, нужно делать похожие.

https://sweatshirt.etalook.com/

https://womentshirt.etalook.com/

https://mtshirt.etalook.com/

Нужно что бы человек хорошо работал в графическом редакторе, мог смонтировать простое видео, понимал html/css/php и мог самостоятельно найти в сети визуальные ассеты (кнопки, фоны, иконки) для сайтов.

По цене 2000 грн - один сайт.

Дабы избежать обоюдных больших потерь времени, предлагаю начать с тестового задания (что бы понять совпадают ли взгляды) - нарисовать 2 варианта первого экрана лендинга (фото товара предоставлю), не отвратительные работы оплачу - 500 грн, с автором лучшей работы продолжим разработку сайта.

Примеры первых экранов в прикрепленных файлах. Не нужно использовать что либо из примеров, ни цвета, ни ассеты - нужно сделать что то свое.

CSSHTMLJavaScriptPHP
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OlegSmnk
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