Необходим дизайн небольшого лендинга с основными секциями: портфолио, отзывы, контакты и первый экран. Ожидаются предложения по ценам и срокам выполнения. Упрощенный и функциональный подход без лишних деталей.
Лендинг на html
Добрый день, ищу дизайнера - верстальщика в одном лице, только из Украины.
Нужно придумать, нарисовать и сверстать ленднинг под товарку. Без конструкторов, без движка, html, css, php, javascript. Я даю рабочий бэкэнд как шаблон, контент на товар (фото, видео), текст описания и характеристики товара - остальное за вами. Все сайты только под мобильные устройства, ради скорости загрузки, проверяем на pagespeed
Вот примеры сайтов, нужно делать похожие.
https://sweatshirt.etalook.com/
https://womentshirt.etalook.com/
Нужно что бы человек хорошо работал в графическом редакторе, мог смонтировать простое видео, понимал html/css/php и мог самостоятельно найти в сети визуальные ассеты (кнопки, фоны, иконки) для сайтов.
По цене 2000 грн - один сайт.
Дабы избежать обоюдных больших потерь времени, предлагаю начать с тестового задания (что бы понять совпадают ли взгляды) - нарисовать 2 варианта первого экрана лендинга (фото товара предоставлю), не отвратительные работы оплачу - 500 грн, с автором лучшей работы продолжим разработку сайта.
Примеры первых экранов в прикрепленных файлах. Не нужно использовать что либо из примеров, ни цвета, ни ассеты - нужно сделать что то свое.
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