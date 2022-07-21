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Закрыт76 заявок1049 просмотров

Всем привет, нужно сделать макет лендинга, 4 блока, при отклике обязательно указывайте стоимость дизайна за 1 блок, и сроки выполнения на весь лендинг. Также важно указать ваш ник в тг и контактный номер тел, ссылки на ваши реальные работы. Спасибо

3 года назад
Alexiosss
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Артём
 
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3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Александр
 
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28 минут назад
287 отзывов
3 года назад
Валерия
 
28 лет
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18 отзывов
3 года назад
Виктория
 
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3 года назад
Баястан
 
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год назад
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Артур
 
30 лет
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Дарья
 
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Владислав
 
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3 года назад
Алексей
 
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18 часов назад
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3 года назад
#1
Дизайн сайтов
Кирилл
 
23 года
3 года в сервисе
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3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Татьяна
 
23 года
7 лет в сервисе
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2 года назад
5 отзывов
3 года назад
Юлия
 
23 года
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Была
3 года назад
3 года назад
Вероника
 
20 лет
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2 отзыва
3 года назад
Василий
 
36 лет
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Был
12 дней назад
188 отзывов
3 года назад
Арстан
 
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3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
Анна
 
23 года
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Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 часа назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Женя
 
22 года
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Был
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Артём
 
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31 год
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Александр
 
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месяц назад
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3 года назад

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