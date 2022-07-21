Всем привет, нужно сделать макет лендинга, 4 блока, при отклике обязательно указывайте стоимость дизайна за 1 блок, и сроки выполнения на весь лендинг. Также важно указать ваш ник в тг и контактный номер тел, ссылки на ваши реальные работы. Спасибо