Дизайн для сайта

$850
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки396 просмотров

Нужно разработать дизайн сайта. Главная + 9 внутренних страниц. Подробное ТЗ обсудили по телеграму.

3 года назад
viktoria_ter
Виктория 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$850
10 дней
Спасибо за отличный дизайн, работаем уже не первый год вместе, всё как всегда отлично. Соблюдены всё сроки и пожелания, корректировки все сделаны. Ещё раз спасибо, будем обращаться ещё))))
С Викторией очень нравится работать. Замечательный заказчик! Хорошо подготовленные ТЗ, на связи, приятная в общении, быстрая оплата. Всем рекомендую! Спасибо за интересный проект! 🥳

Заявки фрилансеров

Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад
Александр
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
3 года назад
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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