ToyBox

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок148 просмотров

Добрый вечер. Марина мне нужно свежее решение по дизайну для нашего сайта. Шаблон сайта останется практически без изменений нужен свежий

дизайн. Прежний сайт ToyBox.com.ua работает на opencard 2 но мы хотим

перейти но третью версию. Если вам интересно предложение свяжитесь

пожалуйста со мной нужно обсудить план работ

спасибо.

3 года назад
ToyBox_Odessa
Алексей 
47 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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