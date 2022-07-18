Добрый вечер. Марина мне нужно свежее решение по дизайну для нашего сайта. Шаблон сайта останется практически без изменений нужен свежий

дизайн. Прежний сайт ToyBox.com.ua работает на opencard 2 но мы хотим

перейти но третью версию. Если вам интересно предложение свяжитесь

пожалуйста со мной нужно обсудить план работ

спасибо.