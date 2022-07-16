Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
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Закрытнет заявок51 просмотр

Добрый день. Имеется текущий сайт diving.ru. Дизайн сильно устарел и хочется его поменять, при этом сайт должен отличаться от конкурентов. Так же хочется сделать акцент на наличии подарочных сертификатов, сейчас на них никто не обращает внимания. Есть примеры того что нравится и не нравится. Какая еще вводная информация нужна?

3 года назад
guest_16579739558446
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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