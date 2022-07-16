Ищется специалист для разработки уникального дизайна сайта. Необходимо учесть современные тренды, удобство использования и эстетику. Ожидается качественный визуальный концепт и адаптивность для различных устройств.
Дизайн сайта
Добрый день. Имеется текущий сайт diving.ru. Дизайн сильно устарел и хочется его поменять, при этом сайт должен отличаться от конкурентов. Так же хочется сделать акцент на наличии подарочных сертификатов, сейчас на них никто не обращает внимания. Есть примеры того что нравится и не нравится. Какая еще вводная информация нужна?
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