Необходимо разработать визуальное оформление социальных сетей в соответствии с брендбуком компании. Сначала требуется выполнить тестовое задание, которое прикрепляется к отклику. Сроки выполнения задач будут обговариваться.
Створити дизайн сайту
Потрібно створити якісний дизайн корпоративного сайту (не шаблонний), приблизно 7 сторінок. Структура і текст є.
Тільки досвічені фрілансери з якісним портфоліо.
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