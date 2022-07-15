Створити дизайн сайту

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт41 заявка763 просмотра

Потрібно створити якісний дизайн корпоративного сайту (не шаблонний), приблизно 7 сторінок. Структура і текст є.

Тільки досвічені фрілансери з якісним портфоліо.

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