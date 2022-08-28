Благодарю за работу! Андрей реальный профессионал. Было очень много коммуникации и благодаря совместным усилиям дизайн получился действительно красивый и очень практичный. С радостью буду рекомендовать Андрея друзьям и знакомым и с удовольствием работать в будущем, по новым задачам.