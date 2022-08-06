Дизайн для сайта - торговая площадка

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  2. Дизайн сайтов
Завершен38 заявок568 просмотров

Привет! Разрабатываем новый ресурс при помощи WASM/WebApi для размещения магазинов/товаров частных предпринимателей, необходим стартовый дизайн

Важно, именно дизайн - не вёрстка

Пример ресурсов

- aliexpress.com

- rozetka.ua

Особенности

- Переключение между языками

Требуются страницы/компоненты

- Главная (список магазинов/товаров/рекламные баннеры предложений)

- Каталог (товары, фильтры, подкатегории)

- Инфо товара (описание, оценки, характеристики)

- Корзина

- Авторизация

- Личный кабинет/заказы

- Личный кабинет/способы оплаты

- Личный кабинет/заполнение персональной информации

- Личный кабинет/смена пароля

- Личный кабинет/email

- Личный кабинет/2FA

- Управление магазином/промо

- Управление магазином/каталог

- Управление магазином/редактор товаров

- Оформление товаров(способ оплаты, адрес доставки)

- Чат

Рассматриваем возможности

- использование существующих макетов с последующей доработки под наши цели

- создания дизайна под существующие фреймворки (прим. bootstrap)

По мере развития ресурса возможно долгосрочное сотрудничество на обсуждаемых условиях

UDP, тз - https://docs.google.com/document/d/1PdrLZdp6XG6DMrmZAx0OtbgCsy2vJg7fEl1SlxHSqsk/edit#heading=h.jj5l8ow5grqq

Bootstrap
3 года назад
relife87
Тимур 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

skallyroll
Роман 
21 год
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Был
9 минут назад
3 года назад
$400
20 дней
Escrow
Всё супер. Рекомендую
Отличный заказ! Техническое задание очень грамотное и подробное. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

Заявки фрилансеров

Юрий
 
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