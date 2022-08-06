Требуется дизайнер для создания дизайна сайта. Имеется готовый прототип и техническое задание. Объем работы включает разработку дизайна для 4 страниц сайта.
Дизайн для сайта - торговая площадка
Привет! Разрабатываем новый ресурс при помощи WASM/WebApi для размещения магазинов/товаров частных предпринимателей, необходим стартовый дизайн
Важно, именно дизайн - не вёрстка
Пример ресурсов
Особенности
- Переключение между языками
Требуются страницы/компоненты
- Главная (список магазинов/товаров/рекламные баннеры предложений)
- Каталог (товары, фильтры, подкатегории)
- Инфо товара (описание, оценки, характеристики)
- Корзина
- Авторизация
- Личный кабинет/заказы
- Личный кабинет/способы оплаты
- Личный кабинет/заполнение персональной информации
- Личный кабинет/смена пароля
- Личный кабинет/email
- Личный кабинет/2FA
- Управление магазином/промо
- Управление магазином/каталог
- Управление магазином/редактор товаров
- Оформление товаров(способ оплаты, адрес доставки)
- Чат
Рассматриваем возможности
- использование существующих макетов с последующей доработки под наши цели
- создания дизайна под существующие фреймворки (прим. bootstrap)
По мере развития ресурса возможно долгосрочное сотрудничество на обсуждаемых условиях
UDP, тз - https://docs.google.com/document/d/1PdrLZdp6XG6DMrmZAx0OtbgCsy2vJg7fEl1SlxHSqsk/edit#heading=h.jj5l8ow5grqq
Выбранный исполнитель
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