Дизайн сайта

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Закрыт111 заявок1200 просмотров

Нужен дизайнер для сайта, прототип и ТЗ имеются. Всего около четырёх страниц, сайт маленький 

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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Анна
 
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3 года назад
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Илья
 
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Алеся
 
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Кондря
 
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