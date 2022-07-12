Требуется сохранить сайт на диск с загрузкой всех изображений и скриптов из локальной папки. Необходимо удалить выпадающий список 'no filter' и ссылку 'Blog' с страниц. Убедитесь, что общие ресурсы используются единожды. Предпочтение фрилансерам из Украины.
Дизайн страницы сайта
Доброго времени суток !
Ищу фрилансера на этот проект и постоянное сотрудничество!
Нужен UI-UX дизайнер и в идеале еще иллюстратор, который мог бы нарисовать в случае надобности.
С хорошим вкусом и насмотренностью, знанием программ для работы (например, фигма/скетч и тд)
Пониманием современных трендов веб-дизайна.
ОТ вас прошу : Ссылки на ваши работы, которыми гордитесь, хотя бы 1-2 проекта + иллюстрации.
ПРОЕКТ: Частные детские сады по г. Сочи + развиваем направление франшиз и планируем выйти на рынок РФ в этом году. Сайт уже в ТОПах по многим запросам.
ЗАДАЧА: В ближайшее время сделать страницу по франшизе по образцу + ваш профессиональный взгляд и доработки. Далее, поправить типографику на всём сайте. Далее, сделать макеты для нескольких страниц сайта.
P.S. Пожалуйста оставьте свои контакты как с вами связаться, нужно сделать это еще вчера поэтому свяжусь с достойным кандидатом быстро. Оплата с территории РФ. Спасибо!
Заявки фрилансеров
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