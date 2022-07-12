Доброго времени суток !

Ищу фрилансера на этот проект и постоянное сотрудничество!

Нужен UI-UX дизайнер и в идеале еще иллюстратор, который мог бы нарисовать в случае надобности.

С хорошим вкусом и насмотренностью, знанием программ для работы (например, фигма/скетч и тд)

Пониманием современных трендов веб-дизайна.

ОТ вас прошу : Ссылки на ваши работы, которыми гордитесь, хотя бы 1-2 проекта + иллюстрации.

ПРОЕКТ: Частные детские сады по г. Сочи + развиваем направление франшиз и планируем выйти на рынок РФ в этом году. Сайт уже в ТОПах по многим запросам.

ЗАДАЧА: В ближайшее время сделать страницу по франшизе по образцу + ваш профессиональный взгляд и доработки. Далее, поправить типографику на всём сайте. Далее, сделать макеты для нескольких страниц сайта.

P.S. Пожалуйста оставьте свои контакты как с вами связаться, нужно сделать это еще вчера поэтому свяжусь с достойным кандидатом быстро. Оплата с территории РФ. Спасибо!