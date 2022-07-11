Ищу возможность для бесплатной практики в качестве Front-end разработчика. Имею базовые знания HTML и CSS, работал с Git, изучаю JavaScript. Готов учиться и развиваться в команде, чтобы улучшить свои навыки и получить опыт в реальных проектах.
Дотянуть шаблон Wordpress
В готовом шаблоне надо будет: убрать верхнее меню,
убрать авторство записей и дату,
проверить настройки, для второй колонки (фотографии получаются меньше, чем боковые),
в подвале вставить иконки телеграм и вконтакте, в соответствии со стилем шаблона,
в подвале записи убрать существующие иконки - оставить иконки фб, инсты, телеграм и вк
Сразу хочу предупредить, домен в России/
Заявки фрилансеров
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