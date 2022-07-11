Дотянуть шаблон Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки356 просмотров

В готовом шаблоне надо будет: убрать верхнее меню,

убрать авторство записей и дату,

проверить настройки, для второй колонки (фотографии получаются меньше, чем боковые),

в подвале вставить иконки телеграм и вконтакте, в соответствии со стилем шаблона,

в подвале записи убрать существующие иконки - оставить иконки фб, инсты, телеграм и вк

Сразу хочу предупредить, домен в России/

WordPress
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