Необходимо сделать небольшой лендинг для магазина одежды

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка59 просмотров

Небольшой лендинг 3-4 экрана. Подробное ТЗ напишу после утверждения

3 года назад
Yagandon
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Siemercel
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$120
3 дня
Escrow
Всё как всегда на высшем уровне! Заказываю только у этого исполнителя, всегда профессиональная и качественная работа. Видно, что дизайнер работает на результат, за это отдельное спасибо
лучший заказчик

Заявки фрилансеров

Siemercel
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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