Дизайн крупного сайта + лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт84 заявки1090 просмотров

Нужен дизайн сайта + маленький лендинг. Сайт большой, порядка 30 страниц, работа долгосрочная. 

Дизайн нужен в Figma или её аналогов. 

Figma
3 года назад
v685522
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
3 года назад
Таїсія
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Станіслава
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Богдан
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андабаева
 
23 года
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Даяна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Лев
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 отзыва
3 года назад
Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Дмитрий
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Петр
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитро
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Яна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Кирил
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
31 год
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Елизавета
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 года назад
Ваг
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Диана
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
17 минут назад
60 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Анастасия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Сергей
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Анна
 
21 год
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
15 отзывов
3 года назад
Алина
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 дня назад
145 отзывов
3 года назад
Анна
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
4 дня назад
25 отзывов
3 года назад
Михаил
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
3 года назад
Полина
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Денис
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 часов назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Анастасия
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
130 отзывов
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Максим
 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
3 года назад
Евгений
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
3 года назад
Елена
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
Наталия
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
5 дней назад
5 отзывов
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Валерия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
18 отзывов
3 года назад
Александр
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
3 года назад
Алена
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 отзывов
3 года назад
Александр
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
150 отзывов
3 года назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
397 отзывов
3 года назад
Максим
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
Василий
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад
188 отзывов
3 года назад
Виталий
 
31 год
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
134 отзыва
3 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
9 минут назад
42 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Маргарита
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
5 отзывов
3 года назад
Владимир
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
3 года назад
Андрей
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Марат
 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
27 отзывов
3 года назад
Елжас
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
287 отзывов
3 года назад
Яна
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 отзывов
3 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
онлайн
15 отзывов(-1)
3 года назад
Алексей
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
29 отзывов(-1)
3 года назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
28 минут назад
180 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
28 отзывов
3 года назад
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
610 отзывов
3 года назад
#1
Дизайн сайтов
Юрий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
2 отзыва
3 года назад
Алексей
 
41 год
19 лет в сервисе
Был
день назад
53 отзыва
3 года назад
Диля
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Владлена
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
Александр
 
31 год
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
319 отзывов
3 года назад
Сабанов
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дарья
 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Сергей
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
48 отзывов
3 года назад
Адиль
 
22 года
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
21 отзыв
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
38 минут назад
168 отзывов
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Тарас
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
23 отзыва
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Front-end разработчик

    Ищу возможность для бесплатной практики в качестве Front-end разработчика. Имею базовые знания HTML и CSS, работал с Git, изучаю JavaScript. Готов учиться и развиваться в команде, чтобы улучшить свои навыки и получить опыт в реальных проектах.

    CSSGitHTMLJavaScript
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн багатосторінкового сайту для промислової компанії

    Необхідно створити дизайн багатосторінкового сайту для компанії, що займається запчастинами у транспортному машинобудуванні. Завдання включає аналіз цільової аудиторії, розробку сайту з каталогом понад 8000 товарів, написання двомовного контенту та підготовку презентації. Дизайн повинен бути сучасним, відповідати діловому стилю та мати адаптивні версії для різних екранів.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн страницы - Предлагающий (услугу).

    Требуется разработка дизайна одной страницы сайта с текстом. Учитывайте информацию о сфере деятельности и конкурентах, которые будут предоставлены. Ожидается адекватная цена за услуги.

    Дизайн сайтов70 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видоизменить сайт

    $50

    Необходимо обновить дизайн сайта, включая смену цветовой палитры и редизайн логотипа. Ожидается креативный подход и соблюдение современных трендов в веб-дизайне.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Drupal, потрібно змінити дизайн категорії сайту

    Необхідно змінити дизайн категорії товарів на сайті, створеному на Drupal. Дизайн має бути адаптований для мобільних, планшетних та десктопних версій. Крім того, потрібно додати 3 нових товару. Важливо, щоб весь функціонал сайту залишався працюючим після внесення змін.

    Drupal
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта на Wordpress

    Требуется разработка дизайна сайта на платформе Wordpress с тематикой автомобилей. Ожидается создание уникального и привлекательного интерфейса, соответствующего современным требованиям веб-дизайна.

    WordPress
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Taplink (сделать 2 страницы на основе текущего дизайна)

    Требуется переработать главную страницу сайта на Taplink с учетом готового ТЗ и создать еще одну страницу, размеры которой будут аналогичны главной или меньше. Техническое задание для дополнительной страницы будет предоставлено 08.07.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Уникальный веб дизайн (возможно с версткой) 2-х страниц сайта для школ

    Требуется разработка уникального веб-дизайна для двух страниц сайта школы программирования. Необходимы элементы, отражающие сферу программирования, современные анимации и стильный дизайн. Важно продумать UX/UI, а также возможное создание артов в стиле NFT. Ожидается портфолио с примерами работ, соответствующих требованиям.

    NFT
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    3 года назад