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$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок615 просмотров

Требуется поменять цветовую палитру, переделать логотип

3 года назад
Yahoooo
40 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
15 дней назад
3 года назад
$50
1 день
Работаем уже долго вместе, все как всегда на высшем уровне
Очередное сотрудничество с Александром прошло замечательно) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Анастасия
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3 года назад
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Валя
 
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Дизайн сайтов
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