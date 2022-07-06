Требуется специалист по дизайну баннеров и посадочных страниц с опытом работы. Необходимы макеты в Figma по предоставленным прототипам. Специалист должен быть из Москвы или МО для подписания договора. Возможность оформления самозанятости приветствуется. Пробная страница с водяными знаками для согласования с руководством обязательна.
Дизайн сайта в Figma
Нужет разработать дизайн в фигме только десктоп, такого типа как вконтакте. Роботы не много. Только шапка, боковая панель и блок с контентом
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищется специалист по UI дизайну с опытом работы с P2P криптообменниками. Необходимо перенести функционал из Telegram бота в веб-версию. Есть наработки, возможно потребуется разработка с нуля или доработка существующего дизайна. Включает вёрстку.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт3 года назад
- $300
Требуется разработка дизайна сайта с созданием 2-3 примеров главного блока для согласования. Макет должен быть выполнен в Фигме с размерами 1280px, 768px и 320px. Структура включает главную страницу с 6 блоками, страницы услуг, новостей и контактами. Дизайн должен подчеркивать преимущества компании и облегчать поиск информации.Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать дизайн одностраничного сайта для продажи тонировочной пленки на 4 экрана. Полное задание и прототип будут предоставлены исполнителю. Укажите цену и сроки выполнения работы.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать дизайн сайта в Figma, состоящий из 120 страниц. Проект является курсовой работой, требует высокого качества выполнения и соблюдения современных стандартов веб-дизайна.Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт3 года назад
- $190
Требуется разработка дизайна сайта для страницы эвакуаторов. Важно использовать структуру, указанную в предоставленном документе. Обратите внимание на детали и оформление, чтобы сайт был удобным и информативным для пользователей.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $200
Необходимо адаптировать дизайн главной страницы и 15 второстепенных страниц сайта. Задача включает перенос элементов из старого дизайна в Figma, изменение шрифтов, отступов и цветов в соответствии с новым стилем. Состав блоков сохраняется, возможно, будут убраны некоторые элементы. Важно соблюдать оригинальные элементы дизайна при адаптации.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется дизайнер для отрисовки блоков на сайте по техническому заданию. Задача включает улучшение контента: создание списков, табов, инфографики, добавление схемы работы и других элементов для повышения читабельности. Полная переработка сайта не рассматривается.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт3 года назад