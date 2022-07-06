Дизайн сайта в Figma

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Закрыт99 заявок1114 просмотров

Нужет разработать дизайн в фигме только десктоп, такого типа как вконтакте. Роботы не много. Только шапка, боковая панель и блок с контентом

Figma
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andreysk8er
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