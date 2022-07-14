Дизайн одностраничного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки270 просмотров

Необходимо нарисовать сайт для продажи тонировочной пленки на 4 экрана.

Прототип и полное задание покажу исполнителю.

Жду цену и сроки

3 года назад
reatea
Руслан 
33 года
7 лет в сервисе
Был
18 дней назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

Ptiich
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$200
3 дня
Очередной заказ выполнила достаточно быстро
Работаем не в первый раз, все отлично!

Заявки фрилансеров

Ptiich
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Юрий
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 года назад

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