Адаптировать дизайн под новый стиль

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка459 просмотров

Добрый день !

Есть редизайн главной страницы сайта

www.figma.com/file/RhLHhtIFLzqpTryc2BGqgC/2-TEST-(Copy)

И есть куча второстепенных страниц, отрисованы в фотошопе и лежат вот тут(всего 15 штук нужно отрисовать)

https://disk.yandex.ru/d/ZDhahcIyRQzeRw

Суть задачи. Брать дизайн из старой версии, переносить и адаптировать его под новую. Т.е. в Фигме создаем страницу, копируем хедер/футер, и переносим с фотошопа то, что было отрисовано ранее. Меняем шрифт, отступы цвета под новый стиль и беремся за следующую страницу. Суть и состав блоков не меняем. Возможно даже что-то убираем.

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