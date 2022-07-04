Требуется разработать веб-дизайн страниц сайта в Figma для проекта GTA5 в стиле зомби-апокалипсиса. Обратите внимание на сроки выполнения работы.
Дизайн для лендинга
Требуется создать дизайн лендинга с 6 блоками по NFT курсу
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