Здравствуйте, меня зовут Лолита! Behance : Lolita Kirilyuk

Создам современный, стильный дизайн, который будет привлекать внимание клиентов и решать бизнес-задачи.

В процессе разработки сайта я не только слежу за привлекательным видом сайта, но и продумываю удобное использование.

По окончанию работы вы получите дизайн страницы сайта в figma, готовый для верстки. Используемые шрифты также будут указаны.

Почему именно я?

- Не пропадаю, на связи 24/7

- Не использую шаблоны, разработка уникального дизайна

- Выполняю работу в срок

- Правки в дизайн: вы можете комментировать работу на любом этапе и вносить конструктивные правки в проект в рамках ТЗ, при условии четкого описания, что добавить или изменить.

Нужно для заказа: