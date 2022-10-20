Здравствуйте, меня зовут Лолита! Behance: Lolita Kirilyuk
Создам современный, стильный дизайн, который будет привлекать внимание клиентов и решать бизнес-задачи.
В процессе разработки сайта я не только слежу за привлекательным видом сайта, но и продумываю удобное использование.
По окончанию работы вы получите дизайн страницы сайта в figma, готовый для верстки. Используемые шрифты также будут указаны.
Почему именно я?
- Не пропадаю, на связи 24/7
- Не использую шаблоны, разработка уникального дизайна
- Выполняю работу в срок
- Правки в дизайн: вы можете комментировать работу на любом этапе и вносить конструктивные правки в проект в рамках ТЗ, при условии четкого описания, что добавить или изменить.
Нужно для заказа:
- ТЗ / прототип / эскизы / зарисовки страниц, блоков
- Целевая аудитория сайта
- Примеры сайтов, которые вам нравятся
- Пожелания по цветам, стилю, шрифтам
- Контент на сайте: фотографии, описание услуги или товара, текст
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Главная страница сайта33 просмотра
- Главная страница сайта33 просмотра
- Шапка для лендинга31 просмотр
- Дизайн фансайта32 просмотра
- Дизайн каталога28 просмотров
- Дашборд35 просмотров
- Дизайн главной страницы для сайта компании28 просмотров
- Страница NFT и Метавселенной32 просмотра