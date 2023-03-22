Создаю красивый, стильный и современный дизайн: сайты, лендинги, ui/ux. Обладаю повышенным вниманием к деталям, понимаю, что такое хорошая типографика, композиция, сетка. Современные знания UX и UI Figma/Tilda/Wix Работаю в режиме многозадачности и соблюдаю дедлайны Дизайн сайтаFigmaTildaWix

Я против войны в Украине !