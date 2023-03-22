Екатерина Кибирева Kate_web_designKate_web_design
25 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Создаю красивый, стильный и современный дизайн: сайты, лендинги, ui/ux.
Обладаю повышенным вниманием к деталям, понимаю, что такое хорошая типографика, композиция, сетка.
Современные знания UX и UI
Figma/Tilda/Wix
Работаю в режиме многозадачности и соблюдаю дедлайны
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт - портфолио2 просмотра
- Редизайн сайта по продаже участков2 просмотра
- Дизайн для кондитерской2 просмотра
- E-commerce2 просмотра
- Сайт для фотографа1 просмотр
- Веб- сервис по инвестициям1 просмотр