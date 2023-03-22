Kate_web_design

Екатерина Кибирева Kate_web_design

 
25 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Создаю красивый, стильный и современный дизайн: сайты, лендинги, ui/ux.

Обладаю повышенным вниманием к деталям, понимаю, что такое хорошая типографика, композиция, сетка.

Современные знания UX и UI

Figma/Tilda/Wix

Работаю в режиме многозадачности и соблюдаю дедлайны

Дизайн сайтаFigmaTildaWix
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