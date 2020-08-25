biozero

Алексей Рындин biozero

 
21 годРоссия/Валуйки
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
👋Привет, мой будущий клиент!

Добро пожаловать в мой профиль

Меня зовут Алексей и я UX/UI-дизайнер из Белгородской области.

Я в инстаграм: https://www.instagram.com/ryndin.web/

Я в вконтакте: https://vk.com/ever_garden

Моя группа в вконтакте: https://vk.com/ryndin_web

🔥Вот перечень того, что я бы мог для вас сделать и сколько это стоит

    VIP
  • Lending page: 32000 - 40 000 Руб сроки: 5-7 рабочих дней
  • Многостраничник: 4000 Руб. за блок сроки: Расчитываются индивидуально
  • Редизайн: 3000 Руб. за блок сроки: Расчитываются индивидуально
  • Только дизайн: 2000 Руб. за блок сроки: Расчитываются индивидуально
  • ПравкиБесплатно!
Почему такая цена и почему VIP?

Данный тариф подойдёт тем у кого очень сжатые сроки, потому что я незамедлительно начну работать только над вашим заказом, не зависимо есть ли другие заказы

﻿﻿Обычный ценник

  • Lending page: 16000 - 20 000 Руб сроки: 5-7 рабочих дней
  • Многостраничник: 2000 Руб. за блок сроки: Расчитываются индивидуально
  • Редизайн: 1500 Руб. за блок сроки: Расчитываются индивидуально
  • Только дизайн: 1000 Руб. за блок сроки: Расчитываются индивидуально
  • ПравкиБесплатно!

                Возвращаю предоплату

                Боитесь, что мы не сработаемся, и вы потеряете деньги? Я верну предоплату!

                Так бывает, что мнения дизайнера и заказчика расходятся, отношусь к этому с пониманием и ценю ваше время и деньги.

                💬Контакты

                Мои кошельки
                • Яндекс — 4100 1155 7023 8315
                • Карта Сбербанк «Мир» — 2202 2018 4351 8818
                • карта Тинькофф «mastercard» — 5536 9139 5920 4377
                • QIWI — +7 951 146‑41‑58
                недостаточно оценок
                недостаточно рекомендаций
                недостаточно отзывов
                нет принятых заявок
                нет постоянных заказчиков
                3
                безопасных платежей
                Портфолио
                Отзывы заказчиков
                guest_15993592796404
                3 года в сервисе
                Был
                3 года назад
                $2
                10 баллов
                3 года назад
                Логотип
                Алексей молодец, учёл пожелания, сделал логотип так, как я и хотел.5 баллов, большое спасибо!!!
                Приятный в общении и щедрый заказчик, рекомендую :)
                Ответный отзыв
                Tired
                43 годаРоссия
                16 лет в сервисе
                Был
                месяц назад
                $5
                10 баллов
                3 года назад
                Логотип для сайта
                Алексей справился с задачей на отлично, рекомендую!
                Хороший заказчик, быстро оплатил работу, рекомендую :)
                Ответный отзыв
                HazyaevNet
                Михаил 
                31 годРоссия
                3 года в сервисе
                Был
                3 года назад
                $2
                10 баллов
                3 года назад
                Обработка фото.
                Грамотный специалист. Сделал необходимую работу очень быстро и хорошо.
                рассудительный и приятный заказчик, всем рекомендую :)
                Ответный отзыв
                guest_15982976220556
                3 года в сервисе
                Был
                3 года назад
                $1
                10 баллов
                3 года назад
                Убрать лишние предметы с двух фото
                Алексей отлично выполнил свою работу. Быстро и профессионально. Позитивный. Рекомендую.
                приятный и внимательный заказчик, всем рекомендую :)
                Ответный отзыв
                gasminsamler
                Светлана 
                38 летРоссия
                12 лет в сервисе
                Была
                2 года назад
                $3
                10 баллов
                3 года назад
                Убрать фон на трёх фотографиях браслетов
                Все прекрасно! Все быстро и как я и хотела! Спасибо 🙏🏻
                заказчик, с которым можно приятно поболтать, и выполнить понятный заказ)
                Ответный отзыв
                Обработка фотографий
                5 отзывов
                $1/час
                от $1от 1 часа
                нет рейтинга
                Дизайн сайтов
                1 отзыв
                $25/час
                от $200от 5 дней
                нет рейтинга