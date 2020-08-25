👋Привет, мой будущий клиент!
Добро пожаловать в мой профильМеня зовут Алексей и я UX/UI-дизайнер из Белгородской области.
Я в инстаграм: https://www.instagram.com/ryndin.web/
Я в вконтакте: https://vk.com/ever_garden
Моя группа в вконтакте: https://vk.com/ryndin_web
🔥Вот перечень того, что я бы мог для вас сделать и сколько это стоит
- VIP
- Lending page: 32000 - 40 000 Руб сроки: 5-7 рабочих дней
- Многостраничник: 4000 Руб. за блок сроки: Расчитываются индивидуально
- Редизайн: 3000 Руб. за блок сроки: Расчитываются индивидуально
- Только дизайн: 2000 Руб. за блок сроки: Расчитываются индивидуально
- Правки — Бесплатно!
Данный тариф подойдёт тем у кого очень сжатые сроки, потому что я незамедлительно начну работать только над вашим заказом, не зависимо есть ли другие заказы
Обычный ценник
- Lending page: 16000 - 20 000 Руб сроки: 5-7 рабочих дней
- Многостраничник: 2000 Руб. за блок сроки: Расчитываются индивидуально
- Редизайн: 1500 Руб. за блок сроки: Расчитываются индивидуально
- Только дизайн: 1000 Руб. за блок сроки: Расчитываются индивидуально
- Правки — Бесплатно!
Возвращаю предоплатуБоитесь, что мы не сработаемся, и вы потеряете деньги? Я верну предоплату!
Так бывает, что мнения дизайнера и заказчика расходятся, отношусь к этому с пониманием и ценю ваше время и деньги.
💬Контакты
- Telegram — https://telegram.me/share/url?url=https://www.weblancer.net/users/biozero/
- WhatsApp — +7 (951) 146-41-58
- e-mail — [email protected]
Мои кошельки
- Яндекс — 4100 1155 7023 8315
- Карта Сбербанк «Мир» — 2202 2018 4351 8818
- карта Тинькофф «mastercard» — 5536 9139 5920 4377
- QIWI — +7 951 146‑41‑58
Я против войны в Украине!
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безопасных платежей
Портфолио
- Макет в стиле техно, с информацией обо мне20 просмотров
- Концепт дизайн сети производителей каминов NFire48 просмотров
- Примеры веб-дизайна основного экрана145 просмотров
- Сайт — портфолио124 просмотра
- Профессиональная цветокоррекция и ретушь кожи38 просмотров
- Профессиональное вырезание фона и детальная ретушь30 просмотров
- Дизайн баннеров106 просмотров
- Работа с векторными изображениями112 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
3 года назад
Алексей молодец, учёл пожелания, сделал логотип так, как я и хотел.5 баллов, большое спасибо!!!
Ответный отзыв
Приятный в общении и щедрый заказчик, рекомендую :)
$5
10 баллов
3 года назад
Алексей справился с задачей на отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, быстро оплатил работу, рекомендую :)
$2
10 баллов
3 года назад
Грамотный специалист. Сделал необходимую работу очень быстро и хорошо.
Ответный отзыв
рассудительный и приятный заказчик, всем рекомендую :)
$1
10 баллов
3 года назад
Алексей отлично выполнил свою работу. Быстро и профессионально. Позитивный. Рекомендую.
Ответный отзыв
приятный и внимательный заказчик, всем рекомендую :)
$3
10 баллов
3 года назад
Все прекрасно! Все быстро и как я и хотела! Спасибо 🙏🏻
Ответный отзыв
заказчик, с которым можно приятно поболтать, и выполнить понятный заказ)
Обработка фотографий
5 отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
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Дизайн сайтов
1 отзыв
$25/час
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нет рейтинга