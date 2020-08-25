👋Привет, мой будущий клиент!

Добро пожаловать в мой профиль

Меня зовут Алексей и я UX/UI-дизайнер из Белгородской области.

Я в инстаграм: https://www.instagram.com/ryndin.web/

Я в вконтакте: https://vk.com/ever_garden

Моя группа в вконтакте: https://vk.com/ryndin_web

🔥Вот перечень того, что я бы мог для вас сделать и сколько это стоит

VIP Lending page: 32000 - 40 000 Руб сроки: 5-7 рабочих дней

Многостраничник: 4000 Руб. за блок сроки: Расчитываются индивидуально

Редизайн: 3000 Руб. за блок сроки: Расчитываются индивидуально

Только дизайн: 2000 Руб. за блок сроки: Расчитываются индивидуально

Правки — Бесплатно!

Данный тариф подойдёт тем у кого очень сжатые сроки, потому что я незамедлительно начну работать только над вашим заказом, не зависимо есть ли другие заказы

﻿﻿ Обычный ценник

Lending page: 16000 - 20 000 Руб сроки: 5-7 рабочих дней

Многостраничник: 2000 Руб. за блок сроки: Расчитываются индивидуально

Редизайн: 1500 Руб. за блок сроки: Расчитываются индивидуально

Только дизайн: 1000 Руб. за блок сроки: Расчитываются индивидуально

Правки — Бесплатно!

Возвращаю предоплату

Боитесь, что мы не сработаемся, и вы потеряете деньги?

Так бывает, что мнения дизайнера и заказчика расходятся, отношусь к этому с пониманием и ценю ваше время и деньги.

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