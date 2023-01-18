Добрый день, меня зовут Илья!

Почта: [email protected]

Telegram: https://t.me/Ilya_Demianovich

Веб-дизайнер с опытом работы 4 года. Работаю в Figma, photoshop, illustrator, after effects, xd. Готов рассмотреть любую задачу, связанную с дизайном. Анимирую ваш сайт/баннер.

При сотрудничестве со мной вас ждет: качественная работа, внимание к мелочам, умеренные цены, уникальный стиль.