Нужно разработать дизайн небольшого прелендинга. Всего 2 блока. Первый с товаром и тестом на 3 шага. После теста появляется игра с выбором одного из 16 подарков. При втором нажатии на подарок пользователь должен выиграть и появиться всплывающее окно с кнопкой, которая перекидывает на основной лендинг. При этом второй блок с комментариями неизменен во время прохождения теста и во время игры. Нужно реализовать возможность добавления комментария. А дизайн обязательно должен быть с адаптивом под мобильные устройства. Более подробное ТЗ с примерами скину исполнителю

Интересуют сроки и стоимость работы, а также уникальный и нешаблонный дизайн. В отклике обязательно указывай слово "Лендинг" в конце отклика, иначе рассматривать отклик не буду