Разработаем мощный сайт, приносящий заявки!

﻿Давайте знакомиться!

Меня зовут Юрий, мне 25 лет. Живу в прекрасном городе Мариуполь. С самого детства увлекаюсь искусством, что в итоге и привело меня в мир дизайна, в частности веб-дизайна. Постоянный посетитель сайта Behance, где вдохновляюсь работами более опытных коллег, а также блогов топовых веб-дизайнеров, где постоянно учусь чему-то новому, повышаю свой профессиональный уровень.

Буду рад помочь развитию вашего дела или стартапа. Занимаюсь разработкой дизайна лендингов и сайтов. Помимо этого, в комплексе готов сделать рекламные баннеры, креативы, оформить соцсеть. Также занимаюсь разработкой сайтов под ключ, в частности лендингов.

Профиль здесь открыл 4 года назад, но всерьёз взялся за заказы на этой бирже совсем недавно. Так что я здесь новичок, но уже не совсем новичок в дизайне! Уже есть несколько успешно выполненных проектов, все мои клиенты оставались довольны.

Что вы получите, работая со мной?

Вы получите сайт, приносящий заявки , и соответственно прибыль. Стильный дизайн делаю по умолчанию - это залог успеха в таком деле.

, и соответственно прибыль. Стильный дизайн делаю по умолчанию - это залог успеха в таком деле. При необходимости могу разработать сайт под ключ .

. Если же вам требуется только дизайн, то макеты делаю удобными для работы верстальщика . Также пишу для верстальщика ТЗ , где всё подробно ему объясняю. Работаю в Figma , а это значит одна ссылка вместо десятков файлов psd.

. Также , где всё подробно ему объясняю. , а это значит одна ссылка вместо десятков файлов psd. Постоянную связь со мной с 9 до 18 (мск) в будние дни. При необходимости могу работать в выходной, в таком случае график обсуждаем заранее.

Мои навыки:

1. Web-design - разработка дизайна.

2. UI/UX проектирование.

3. Разработка лендинга или сайта "под ключ" (на CMS или в Tilda).

4. Разработка визиток, флаеров, баннеров, рекламных креативов и логотипов.

5. Оформление соцсетей.

6. Контент-менеджмент (наполнение сайта контентом).

7. Копирайтинг.

Мои специализации:

1. Создание Landing page (полная разработка с нуля).

2. Разработка дизайна сайта (вебдизайн).

3. Разработка дизайна визиток, флаеров, баннеров, рекламных креативов.

4. Разработка сайта под ключ.

6. Копирайтинг (предоставляю в качестве дополнительной услуги).

7. Контент-менеджмент (предоставляю в качестве дополнительной услуги).

Условия работы

Работаю по предоплате 50%. Все предыдущие клиенты оставались довольны моей работой, но если вдруг возникнут серьёзные разногласия и любые правки окажутся бессильными - без проблем верну предоплату.

Правки вношу бесплатно!

Что для меня важно?

Что я ценю в работе? Прежде всего открытость к сотрудничеству и честность.

Уверен, что для решения любой задачи можно найти простой подход.

Для меня на первом месте стоит качество предоставляемых работ. Свои работы делаю ярко, креативно, стильно, чтобы это цепляло клиентов. Для меня важно разработать работающий и удобный сайт, который принесёт заявки!

Как связаться со мной?

E-mail

Вконтакте: @yuriy_shelemba

Telegram: @yuri4web

Instagram: @yuri4web

При необходимости готов к созвону как в голосовом, так и видеочате. Так мы сможем быстро обсудить детали, чтобы я смог быстрее приступить к работе.

Моё портфолио:

Behance: @yuriy_shelemba

Личный сайт: http://yuri4web.tilda.ws

Ну или можно посмотреть мои работы выше в профиле)