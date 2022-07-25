Сверстать интернет магазин на WordPress

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Закрыт19 заявок1282 просмотра

Добрый день, нужно сверстать и натянуть на WordPress интернет-магазин. Дизайн уже есть, нужна только вёрстка и интеграция на WordPress. На выходе нужен готовый сайт

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